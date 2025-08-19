Lazio, Zaccagni sempre più leader: Sarri si affida al suo capitano

RASSEGNA STAMPA - Ormai Sarri non ha più dubbi. La gerarchia riguardo il ruolo di capitano è stata delineata: Zaccagni indosserà la fascia, con Cataldi vice e Marusic come terzo. Al suo ritorno a Formello, Mau aveva deciso di far scegliere la squadra: "Io, a differenza di altri allenatori, non do troppa importanza a quella fascia. Mattia può tenerla se lo vuole il gruppo". Dietro queste parole, c'era la volontà del tecnico di evitare quelle stesse frizioni createsi un anno prima ad Auronzo.

Come riportato da Il Messaggero, la scorsa estate, senatori dello spogliatoio come Provedel, Romagnoli e Marusic, avevano dato fiducia a Cataldi, essendo all'oscuro della volontà della società di vendere il regista. Per premiarlo dopo il rinnovo, Baroni scelse l'Arciere, mentre Sarri ha preferito rimettere la scelta al gruppo per placare sul nascere ogni possibile polemica. Di mugugni non ce ne sono stati e Mau sa ora di poter contare su uno Zaccagni in cerca di riscatto, dopo i diversi problemi fisici che lo hanno limitato per oltre tre mesi.

Nonostante un finale di stagione ricco di difficoltà, l'anno scorso Zac ha collezionato 10 gol e 9 assist, dimostrandosi ancora un giocatore imprescindibile per questa Lazio. Nell'amichevole contro il Galatasaray, l'esterno ha ritrovato quel gol che gli mancava addirittura dallo scorso 2 marzo, quando spinse in rete un tap-in contro il Milan. L'esordio di Como si avvicina e Mattia, con la fascia di capitano al braccio, scalpita per ricominciare nel migliore dei modi.

