Calciomercato Lazio: non solo Palombi, due nuovi nomi nella trattativa Fares

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato ancora deve iniziare ufficialmente ma catalizza già tutte le attenzioni. In questi giorni si costruiscono le squadre per la stagione che verrà e si lavora su più fronti. In casa Lazio, dopo la delusione dell'affare David Silva, sono molte le operazioni ancora in piedi e che sperano di arrivare alla fumata bianca il prima possibile. Tra queste c'è quella per Mohamed Fares. L'esterno della Spal è stato richiesto da Simone Inzaghi come rinforzo per la fascia sinistra e le aquile hanno superato Fiorentina e Torino che si erano mosse in anticipo per il francese naturalizzato algerino. L'accordo definitivo non c'è ma la trattativa è nel vivo. Gli emiliani erano partiti da una richiesta di 13 milioni che dovrebbe abbassarsi a 7/8 con magari qualche inserimento di contropartite. Un affare simile a quello che dodici mesi fa ha portato all'ombra del Colosseo Manuel Lazzari in cambio di soldi e del cartellino di Alessandro Murgia. Nei giorni scorsi era emerso il nome di Simone Palombi ma l'attaccante non è l'unico tesserato biancoceleste nel mirino dei ferraresi. Secondo informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, la Spal sarebbe molto interessata a Fabio Maistro e Sofian Kiyine.

I DETTAGLI - I due calciatori dovrebbero rientrare in biancoceleste dopo l'anno vissuto alla Salernitana, ma hanno ricevuto tantissime offerte. L'Under 21 piace a mezza Serie B e anche al Genoa. Il marocchino, invece, ha ricevuto qualche sondaggio in Serie A e Inzaghi avrebbe voluto valutarlo come alternativa sulle corsie esterne. Su entrambi i giocatori saranno fatte delle valutazioni con Maistro che potrebbe anche restare un altro anno a Salerno, al momento è convocato per il ritiro visto che il suo contratto scade il 31 agosto dopo l'estensione post lockdown. Entrambi sono sul taccuino della Spal come anche Cristiano Lombardi. L'ex Primavera, però, ha tante offerte in Serie A (Verona e Fiorentina su tutte) e anche la Lazio potrebbe tenerlo come alternativa sulla destra sfruttando anche lo status di frutto del vivaio. Il giocatore, poi, ha dato la sua parola sul fatto che tornerebbe in serie cadetta solo per giocare con la maglia granata. Nei prossimi giorni se ne saprà di più ma Palombi, Maistro e Kiyine restano in orbita Spal. Quale sarà la pedina che permetterà alla Lazio di andare a dama per Fares?

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CALCIOMERCATO LAZIO, LE PAROLE DI JAMES RODRIGUEZ

CALCIOMERCATO LAZIO, IL PUNTO SULLA PISTA GIROUD

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO