Lazio, James Rodriguez: "Voglio andare dove posso giocare e dove mi sento amato"

James Rodriguez è il nuovo obiettivo della Lazio. Sfumato David Silva la società biancoceleste pare stia puntando adesso i riflettori sul colombiano che già da un anno a questa parte vuole lasciare il Real Madrid. A confermalo, ancora una volta, è il giocatore stesso intervenuto nel podcast di Daniel Habif: "È frustrante non giocare. So di avere le condizioni per giocare sempre ma per altre persone non posso farlo, quindi è frustrante. Se fossi un cattivo giocatore lo accetterei, ma sono una persona che vuole vincere e giocare sempre. Anch'io vorrei sapere dove sto andando. Potrebbero volerci giorni o settimane prima di saperlo. Voglio andare dove posso giocare, dove sono felice e dove mi sento amato da tutti".

REAL MADRID - "Quando vedi che non hai le stesse opportunità dei tuoi compagni di squadra, è difficile. Volevo andarmene e il club non mi ha lasciato uscire. Volevo. Sarei andato dove avrei potuto giocare, qui sapevo che non avrei avuto opportunità, perché Zidane aveva già la sua base. Il mio desiderio era che i tifosi avessero il ricordo della mia precedente tappa a Madrid, non questa ... ho segnato 36 gol e 42 assist. Questa è stata una delle stagioni più deludenti della mia carriera".

Calciomercato Lazio, torna di moda Giroud: la situazione

Orsi: "David Silva? La Lazio deve essere contenta, non avrebbe dato il contributo sperato"

TORNA ALLA HOME