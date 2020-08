Orsi: "David Silva? La Lazio deve essere contenta, non avrebbe dato il contributo sperato"

Ha fatto parecchio scalpore il caso David Silva, che ha deciso di non vestire la maglia della Lazio e iniziare invece una avventura alla Real Sociedad. Ai microfoni di RadioRadio ha commentato Fernando Orsi: "Oggi decidono i giocatori, c’è poco da fare, guardiamo quello che è successo con David Silva: puoi avere anche chiuso un affare, ma se il calciatore fa saltare tutto in un minuto rimani col cerino in mano. Se David Silva ha scelto la Real Sociedad allora non vuole più grande pressione, quindi la Lazio deve essere contenta di questo: se fosse arrivato non avrebbe dato il contributo sperato. Ha rifiutato Qatar, New York, la famiglia, ed è tornato in Spagna. Una scelta personale, una scelta di vita, gli argentini vogliono tornare in argentina, capita anche agli spagnoli. Forse l’entourage poteva comportarsi in modo differente ed essere più chiaro sin da subito, ma non possiamo dirlo. Capisco la rabbia della Lazio, lo avrebbero preso a parametro zero, come fare a trovare senza spendere tanti soldi un calciatore di quella caratura? Capisco anche Silva, che a 34 anni è voluto andare a casa".