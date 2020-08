Auronzo, ecco tutte le regole da rispettare per i tifosi

Sarà possibile ad Auronzo per i tifosi poter assistere agli allenamenti e alle partite della Lazio, purchè si rispettino le regole e il buon senso. Regole, che sono state studiate dalla Media Sport Event, e dal questore di Belluno. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, bisognerà prenotarsi sul sito del comune di Auronzo, e disporre di un biglietto nominativo al costo di 2 euro per assistere agli allenamenti: in attesa di conoscere anche prezzi e modalità per le partite amichevoli.

REGOLE – Nelle prime due giornate, (24 e 25 agosto), il numero massimo consentito di spettatori sarà di 200 posti a sedere, e se l'esito del sopralluogo della autorità successivo sarà positivo, si arriverà da mercoledì a 410. Le nuove norme vigenti emesse dal governatore del Veneto Zaia, prevedono che sia possibile assistere ad eventi sportivi al chiuso e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale frontale e laterale di un metro, e indossando la mascherine nei luoghi al coperto. Tutto, rispettando i propri posti a sedere e dopo essere stati controllati all'ingresso. I dispositivi di protezione dovranno essere indossati fino al raggiungimento del posto, e ogni volta che ci si allontani. Inoltre, sarà vietato il radunarsi fuori l'albergo e fuori dal campo, trattandosi a tutti gli effetti di un assembramento non autorizzato.

