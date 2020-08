Lazio, oggi il raduno e i tamponi a Formello: atteso anche Badelj

Si radunerà questa mattina a Formello la Lazio. Tra i calciatori presenti ci sarà anche Milan Badelj, rientrato dal prestito alla Fiorentina. Il 31enne croato era vicino alla Lokomotiv Mosca, ma il trasferimento è sfumato. Autore di una stagione in chiaroscuro con i viola, partirà per il ritiro di Auronzo. Il centrocampista è fuori dai piani di Inzaghi, ma il suo ingaggio di circa 2 milioni di euro, lo rende ancora un giocatore importante. Tra i convocati dovrebbero esserci anche Sofiane Kyine e Lombardi, entrambi di ritorno dalla Salernitana.

ANSIA LULIC – in attesa dei tamponi che verranno effettuati oggi, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nella lista dei calciatori che partiranno domani sera alla volta di Auronzo, ci sarà anche il capitano Senad Lulic. Tuttavia, sembra al momento da escludere il suo impiego nelle amichevoli che verranno disputate in ritiro. Il bosniaco è fuori da febbraio, e viene da due operazioni alla caviglia. Il suo rientro è ancora un rebus e dovrà essere valutato nel prossimo mese. E in attesa di novità sul fronte Fares, gli esterni disponibili per il 3-5-2 di Inzaghi restano Jony e Lukaku.

