Lazio, Sarri cerca il miglior Tavares: per lui pronto un doppio ruolo

RASSEGNA STAMPA - L'attenzione di Sarri è tutta su Nuno Tavares. Fin dal momento del ritorno del Comandante in biancoceleste, c'è stata grande curiosità su come il portoghese si sarebbe adattato ai suoi schemi di gioco così ben delineati e Nuno ha stupito. L'esterno ha dato massima disponibilità al tecnico, allenandosi duro e dando segnali più che positivi durante tutto il precampionato, soprattutto dal punto di vista difensivo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mau sta lavorando su due diverse versioni di Tavares, da terzino e da ala. Sarri vuole un giocatore attento in copertura e pronto a scattare in avanti, caratteristiche che l'ex Arsenal aveva mostrato nei primi mesi alla Lazio, prima che i problemi fisici ne limitassero notevolmente il rendimento. Ora che i tempi più bui sembrano essere alle spalle, l'allenatore biancoceleste spera di riavere Tavares a pieno regime, così da poter schierare in campo una pedina in grado di fare la doppia fase con velocità e fisicità, portando preziosi assist dalla difesa e magari anche qualche gol.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.