Lazio, Rovella punta la Nazionale: ora vuole convincere anche Gattuso

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella è pronto a riprendersi la Lazio. Il percorso iniziato due anni fa con Sarri è stato interrotto, ma ora può riprendere da dove si aveva lasciato per completare la consacrazione. Sarri lo ha sgrezzato, ha intravisto in lui le qualità di uno dei centrocampisti più forti nel panorama italiano. Non è stato però tutto così immediato.

Infatti, Rovella era partito dietro nelle gerarchie. Un passo alla volta, però, con prestazioni convincenti e una crescita costante, si è guadagnato spazio e fiducia, fino a diventare titolare. Il punto più alto è arrivato nella scorsa stagione con Baroni, quando ha strappato la convocazione in Nazionale. E adesso la sogna nuovamente, vuole convincere Gattuso. Secondo il Corriere dello Sport il ct lo tiene sotto osservazione, ma lo spazio dovrebbe essere confermato: nonostante la concorrenza di Cataldi, sarà Rovella il titolare di questa Lazio. E chissà, questa potrebbe anche essere la stagione buona per vedere il suo primo gol in maglia biancoceleste.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.