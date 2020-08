Lazio, Onofri: "i biancocelesti devono fare un ulteriore salto di qualità"

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, Claudio Onofri, ex calciatore e oggi opinionista, ha detto la sua sui biancocelesti: "Ora la Lazio deve compiere un ulteriore salto di qualità. Tra allenatore e giocatore c’è un rapporto molto stretto. La squadra di Simone Inzaghi può contare sulla bravura individuale di molti elementi ma riesce ad esaltarsi nel gioco corale, sia in fase offensiva sia in quella difensiva".

Lazio, inizia la nuova stagione: Inzaghi il primo ad arrivare, c'è Escalante - F&V

Calciomercato Lazio, su Palombi c'è mezza Serie B: ecco chi lo vuole

TORNO ALLA HOME PAGE