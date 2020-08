Calciomercato Lazio, Muriqi rimane vicino: ecco i dettagli

Giallo Muriqi? Non sembra profilarsi una nuova telenovela. La Lazio ha incassato la notizia del comunicato del Fenerbahce, ma rimane tranquilla, ha in mano l'accordo con il giocatore e anche con il club turco. Nonostante le smentite provenienti da Istanbul. La Lazio è convinta che dietro il comunicato della del Fener ci sia la volontà di placare una piazza in rivolta per la cessione di uno degli idoli della tifoseria e la precisazione che le modalità dell'operazione non prevedono l'inserimento di Bastos come contropartita. Non solo. A Formello non escludono possa essere arrivato sul tavolo di Ali Koç anche un rilancio del WBA, altro club interessato a Muriqi, ma l'accordo con il kosovaro è totale. Il giocatore vuole solo la Lazio, lo ha ribadito in continuazione al proprio agente, vuole la Serie A e la Champions. Secondo A Spor, inoltre, Muriqi avrebbe già avuto un contatto diretto con Tare: "Farai parte della squadra e potrai giocare nell'undici titolare accanto a Immobile", questa la confessione che il ds laziale avrebbe fatto al giocatore. Sempre secondo la stessa testata Muriqi, nelle scorse ore, sarebbe stato a colloquio con il tecnico del Fenerbahce, Erol Bulut, per chiedergli di non ostacolare il suo passaggio in biancoceleste. Sintomi di come Muriqi la sua scelta l'abbia fatta. Il suo arrivo a Roma è imminente, dovrebbe sbarcare nella Capitale nel weekend, al più tardi lunedì e poi effettuare le visite mediche. Ultimo step prima della firma sul contratto.

