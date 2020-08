Calciomercato Lazio, da Salerno ecco Akpa Akpro: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Si infittisce l'asse di mercato tra Lazio e Salernitana. Nella giornata di ieri le due società sono arrivate all'accordo per la permanenza in Campania di Emanuele Cicerelli, Patrick Dziczek, Cedric Gondo e Antreas Karo. Castori e la società granata sperano di confermare anche Fabio Maistro e Cristiano Lombardi, convocati per i primi test ma per cui ancora non c'è l'ok per trascorrere un'altra stagione all'Arechi. Entrambi hanno tante offerte e l'ex Primavera potrebbe far comodo alla Lazio come alternativa sulla destra. Se ne saprà di più nei prossimi giorni. Sofian Kiyine, invece, oggi ha svolto i controlli con le aquile ed è pronto per la sua nuova avventura sulle rive del Tevere, anche se non è escluso che possa finire come contropartita in qualche operazione. Il marocchino, però, sta per essere raggiunto da Jean Daniel Akpa Akpro. Il centrocampista franco-ivoriano è prossimo a trasferirsi dalla Salernitana alla Lazio a titolo definitivo. L'ex Tolosa è stato tra i migliori nel suo ruolo di tutto il campionato scorso e dovrebbe partire con Radu e compagni per il ritiro di Auronzo di Cadore. Qui sarà valutato da Simone Inzaghi che deciderà il suo destino che sicuramente non prevede un ritorno all'Arechi. Su di lui ci sono tantissimi club, soprattutto francesi e spagnoli, che sono pronti ad accoglierlo dopo le valutazioni della Lazio. Tra stasera e domani è in programma un incontro con il giocatore per definire i dettagli, poi sarà tempo di ufficialità e il ragazzo dovrebbe partire per il Veneto con i suoi nuovi compagni di squadra.

CASASOLA - Percorso inverso invece per Tiago Casasola. L'argentino, dopo mesi da protagonista con la maglia del Cosenza, non proseguirà la sua avventura in rossoblù. I calabresi hanno provato in ogni modo a trattenerlo, ma il giocatore dovrebbe fare ritorno a Salerno dopo il burrascoso addio di dodici mesi fa. Il ritorno è stato fortemente voluto da Castori che conosce il ragazzo di Buenos Aires dai tempi di Trapani e ne apprezza la duttilità e le caratteristiche. La fumata bianca e l'ufficialità dovrebbero arrivare all'inizio della prossima settimana.

Calciomercato Lazio, asse con la Salernitana: ecco chi torna e chi resta

