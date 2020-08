Calciomercato Lazio, asse con la Salernitana: ecco chi torna e chi resta

CALCIOMERCATO LAZIO - Non solo mercato in entrata, la Lazio è al lavoro anche per sfoltire la rosa dei calciatori giovani a caccia di spazio e di quelli che invece sono finiti ai margini del progetto. Il primo tema è quello dei giocatori che torneranno dal prestito alla Salernitana. Sono ben sette i tesserati della Lazio che hanno giocato all'Arechi. Domani i campani si raduneranno ed è probabile che qualcuno venga confermato. Come sottolinea Granatacentro.com, al momento sono quasi certi della permanenza in maglia granata Cedric Gondo, Emanuele Cicerelli e Patrick Dziczek. Stessa sorte dovrebbe toccare anche a Karo e Maistro, mentre meritano un discorso a parte Cristiano Lombardi e Sofian Kiyine.

LOMBARDI, KIYINE - I due sembrano destinati a tornare alla Lazio con Inzaghi che vuole valutarli durante il ritiro. Entrambi come caratteristiche farebbero un gran comodo ai biancocelesti a caccia di forze fresche sugli esterni. L'ex Primavera, poi, ha dalla sua la carta di essere un prodotto del vivaio, caratteristica molto utile al momento della stesura delle liste per il campionato e la Champions League. Tuttavia Lombardi ha tantissime proposte ed è richiesto da mezza Serie A, senza dimenticare che la Salernitana spera di confermarlo. In Serie B ha fatto benissimo e all'Arechi sperano di rivederlo. In ballo c'è anche un rinnovo contrattuale con la Lazio fino al 2025. Le società valuteranno in questi giorni e decideranno la soluzione migliore con il giocatore che ha lasciato tutte le porte aperte. Diverso è il caso dell'ex Chievo che invece si sente pronto per un'esperienza in Serie A e non vorrebbe tornare nella serie cadetta. A sorpresa, infine, dovrebbe tornare a Salerno anche Tiago Casasola. Dopo sei mesi da protagonista con il Cosenza, il club calabrese era pronto a riscattarlo. Il giocatore, però, è stato fortemente richiesto da Castori e Lotito e Fabiani hanno intenzione di accontentarlo. Nei prossimi giorni dovrebbe sostenere le visite mediche e per lui parte una nuova esperienza con l'ippocampo sul petto.

