Calciomercato Lazio, nome nuovo per la mediana: torna di moda Torreira

CALCIOMERCATO LAZIO - Continua frenetico il mercato della Lazio che avrà bisogno di ritocchi in ogni reparto per tornare in Champions League. Sulla linea mediana sono tanti i profili accostati ai biancocelesti. Giacomo Bonaventura rappresenta un'occasione in quanto svincolato. Il giocatore, gestito da Mino Raiola, vorrebbe rimettersi alla prova dopo l'esperienza al Milan e le aquile potrebbero essere una grande occasione. Il suo nome continua a girare perché con il suo agente i capitolini stanno provando a chiudere l'operazione Fares con la Spal. Oltre all'ex Milan, secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Corriere della Sera, un nome nuovo è quello di Lucas Torreira. L'ex Sampdoria era già stato accostato alla Lazio ai tempi della sua esperienza in Liguria. Adesso la sua candidatura è ritornata in auge visto che è in uscita dall'Arsenal e vuole tornare in Italia. Su di lui, però, la concorrenza è tanta visto che lo seguono anche Fiorentina, Milan, Napoli e soprattutto la Roma che aveva praticamente definito lo scambio con Diawara. Alcune problematiche, però, hanno rallentato l'affare e l'uruguayano può diventare un'ottima occasione per rinforzare e rimpolpare la linea mediana.

Lazio, Jony verso la permanenza: Inzaghi vuole dargli una seconda chance

Calciomercato Lazio, il Psg piomba su Luiz Felipe: le ultime

TORNA ALLA HOMEPAGE