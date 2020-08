Lazio, Jony verso la permanenza: Inzaghi vuole dargli una seconda chance

Una seconda possibilità non si nega a nessuno. Soprattutto nella Lazio, dove l'esperienza insegna che aspettare a volte possa essere la scelta più giusta. Negli anni passati non sono mancate le scommesse perse, ma allo stesso tempo sono numerosi i calciatori che ci hanno messo un po' più del previsto per adattarsi a Roma e al gioco della Lazio. Da Lulic a Luis Alberto: il club biancoceleste li ha attesi con pazienza, per poi godersi ottime prestazioni e un rendimento super. Ecco, la società vuole fare lo stesso con Jony. Lo spagnolo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, è da considerare un giocatore a tutti gli effetti nel progetto di Simone Inzaghi e, a meno che non arrivino offerte importanti che possano garantire una plusvalenza, è destinato a rimanere nella Capitale per un altro anno.

PRIMO ANNO, CHE FATICA - Nel suo debutto in Italia, Jony ha faticato ad adattarsi a un calcio nuovo e, soprattutto, a un ruolo differente rispetto a quello occupato nel corso della sua intera carriera. Alla fine le presenze collezionate con la maglia della Lazio sono 32, con quattro gol all'attivo. Le sue ultime apparizioni hanno mostrato anche qualche progresso dal punto di vista tattico. Non abbastanza per convincere a pieno il tecnico, ma lasciano ben sperare. La sfida con Djavan Anderson, nata nel rush finale del campionato, è ancora aperta: dal punto di vista dello spagnolo c'è la volontà di mettersi di nuovo in gioco. E la Lazio è ben contenta di dargli possibilità. D'altronde, una seconda chance non si nega a nessuno.

Lazio, Luis Alberto re degli assist in Serie A: ma Luis Enrique non lo convoca

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "Accordo vicino per Rafinha"

TORNA ALLA HOMEPAGE