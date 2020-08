Calciomercato Lazio, spunta anche l'idea Draxler: le novità

CALCIOMERCATO LAZIO - Dopo la delusione dell'affare David Silva, la Lazio è al lavoro per regalare un colpo importante a Simone Inzaghi. Sono frenetici e molteplici i contatti in queste ore con il diesse Tare che ha effettuato più sondaggi per calciatori importanti. Dopo James Rodriguez e Olivier Giroud, i biancocelesti sembrerebbero aver accelerato per Rafinha Alcantara. Lo spagnolo naturalizzato brasiliano sembrerebbe essere in pole e dalla Spagna danno addirittura le parti molto molto vicine. Dopo quanto accaduto, però, meglio andarci cauti. Così continuano a spuntare candidature. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, oltre a Mario Gotze si è parlato anche di Julian Draxler. Il tedesco ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e fatica a trovare spazio nel Psg. Il giocatore è impegnato con i transalpini nella finale di Champions League, ma non è escluso che possa lasciare Parigi quest'estate. Trattativa che si preannuncia complicata per lo stipendio percepito sotto la Torre Eiffel dal centrocampista: circa sei milioni di euro a stagione. Sono giorni di rifllessioni e di trattative segrete, la Lazio è rimasta scottata e ora lavora sottotraccia ma è pronta a regalare qualche colpo a Simone Inzaghi.

