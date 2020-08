Calciomercato Lazio, il Sassuolo pensa al dopo Consigli: idea Silvestri del Verona

Il Sassuolo è pronto a correre ai ripari. Se Andrea Consigli dovesse partire per approdare alla Lazio, che lo cerca da diverso tempo, la società neroverde rimarrebbe senza primo portiere. Per questo, il club ha sondato il terreno per Marco Silvestri, portiere titolare dell’Hellas Verona. Il presidente Setti non lascerà andare via facilmente il suo estremo difensore autore di 35 presenze in questa Serie A e 9 clean sheet. Nel frattempo, Consigli rimane il preferito di Inzaghi come vice Strakosha, perché bravo anche con i piedi e perché potrebbe dare uno stimolo in più al portiere albanese. Proto dovrà operarsi al braccio e la Lazio ha un bisogno immediato di un secondo portiere.

