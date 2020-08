Calciomercato Lazio, dalla Turchia: Bastos-Fenerbahce, la svolta è vicina

La Lazio aspetta Muriqi e intanto continua a lavorare con il Fenerbahce per arrivare alla definizione di un'altra operazione e cioè quella legata a Bastos. Il difensore non rientra nei piani d'Inzaghi e della società, è in uscita, complice anche il contratto in scadenza nel 2021 e che l'angolano voleva rinnovare a cifre troppo elevate secondo Lotito. Bastos voleva passare, secondo alcuni rumors, dall'attuale milione percepito annualmente, a 1,5 milioni più bonus. Mentre la Lazio era disposta a rinnovare, ma senza alzare la parte fissa percepita al momento dall'ex Rostov e aggiungendo al più qualche bonus legato a presenze e obiettivi raggiunti. La trattativa s'è dunque arenata, non l'ha riaperta nemmeno il cambio d'agente, con il passaggio di Bastos alla scuderia di Federico Pastorello. Ora il difensore aspetta una svolta, è pronto a cominciare una nuova avventura e il Fenerbahce spinge per chiudere. Secondo quanto riporta Fotomaç, infatti, la trattativa è in fase avanzata, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare già nel giro di qualche giorno. Secondo la testata turca, Bastos ha già trovato l'accordo con il club di Istanbul sulla base di un contratto con scadenza 2023 e l'allenatore Erol Bulut lo aspetta in ritiro, a Kaynasli, per testarlo subito nella sua linea difensiva di cui è destinato a diventare un perno. La Lazio chiedeva cinque milioni, è scesa a quattro, proprio intorno a quella cifra può essere trovato l'accordo definitivo.

Pubblicato oggi alle 08:45