Borussia Dortmund, Favre perde un altro titolare: ecco chi

Dopo il forfait di Meunier, il tecnico del Borussia Dortmund Lucien Favre dovrà fare a meno nel match con la Lazio anche di Emre Can. Come riportato dalla Bild, il centrocampista difensivo ha subito un colpo alla caviglia e non potrà prendere parte al match. Sempre più probabile dunque il passaggio dei tedeschi dal 3-5-2 al 4-2-3-1, con Reus, Sancho e Reyna alle spalle di Haaland.

