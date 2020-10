Borussia, Zorc su Immobile: "Non vedo l'ora di vederlo con la Lazio"

Il rapporto tra Michael Zorc e Ciro Immobile non è dei migliori. Nel 2015, i due si sono resi protagonisti di un battibecco a distanza dopo la cessione dell'attaccante al Siviglia. Il direttore sportivo del Borussia Dortmund è tornato a parlare del bomber campano dopo il sorteggio dei gironi di Champions League che metterà di fronte i tedeschi e la Lazio. Questo quanto riportato dai canali social della società giallonera: "Non vediamo l'ora di vedere Immobile con la maglia della Lazio". Parole di sfida da parte di Zorc nei confronti di Ciro. Il numero 17 biancoceleste avrà sicuramente voglia di dimostrare contro la sua ex squadra nella quale ha avuto diversi problemi di ambientamento.

LAZIO, L'APPROFONDIMENTO SUL GIRONE DI CHAMPIONS

LAZIO, IL COMMENTO DI TARE SUL GIRONE DI CHAMPIONS

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB