Braga, Carvalhal: "La Lazio è una squadra molto forte, ma se..."

Il Braga batte la Lazio grazie a un gol di Horta, ma la qualificazione ai playoff gli sfugge comunque. Una vittoria inutile per i portoghesi che ci hanno sperato fino all'ultimo. Al termine dell'incontro, in conferenza stampa, Carvalhal ha commentato così la prestazione dei suoi: "Abbiamo giocato un'ottima partita, contro una squadra molto forte. In termini di qualità sono stato molto soddisfatto dei giocatori, in termini agonistici siamo diventati più maturi. È stata una serata da Braga. Sono soddisfatto dei giocatori e della squadra, se questa competizione fosse iniziata ora saremmo stati protagonisti, perché la squadra è molto più coesa e matura".

"Avevamo l'ambizione di andare avanti. Verso la fine della partita avevamo bisogno di un altro gol, ma c'è stata un'esultanza che si è rivelata un gol annullato e che ha creato tanta confusione, perché è difficile avvisare tutti i giocatori in campo. Con l'ingresso di Gabri Martínez volevamo essere più veloci e verso la fine abbiamo avuto due o tre buone occasioni, anche dopo il gol annullato. Dobbiamo accettarlo e andare avanti".

