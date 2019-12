Cagliari - Lazio, Cacciatore: "Loro più in forma, sarà complicato"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita, il difensore del Cagliari, Fabrizio Cacciatore, ha presentato il match contro la Lazio della Sardegna Arena: "Scontro diretto? La percepiamo come una partita difficilissima. La Lazio è la squadra più in forma del campionato in questo momento. Sarà complicato. L'abbiamo preparata - come si dice - con la testa giusta. Lì davanti loro sono molto bravi, con Correa, Milinkovic... ci possono mettere molto in difficoltà".

