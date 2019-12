Lazio, Vidic su Milinkovic: "Deve fare il salto in un club con maggiori ambizioni"

Classe, potenza fisica, colpo di testa. Milinkovic-Savic è un centrocampista completo e, dopo una stagione con qualche ombra, sta tornando sui suoi livelli. Il bigliettino da visita nel grandissimo gol segnato all'Olimpico per sorpassare la Juventus. Del serbo in forza alla Lazio ha parlato, ai microfoni di tuttomercatoweb.com, il connazionale Nemanja Vidic che era a Nyon come ambasciatore del Manchester United: "Ha qualità e lo ha già dimostrato. Adesso deve fare il salto, forse è arrivato il momento del prossimo step, magari andando in club con maggiori ambizioni e possibilità di vincere trofei. Ha grandi potenzialità, un grande giocatore". I tifosi biancocelesti ovviamente la pensano diversamente.

