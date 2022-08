Calciomercato, Di Marzio: "Lo Celso diretto al Villarreal per le visite"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Solo due giorni fa i tifosi della Lazio si erano svegliati leggendo la notizia su tutti i giornali di un apparente interessamento del club biancoceleste per Lo Celso. Il calciatore, deciso a lasciare il Tottenham, aveva passato gli ultimi 6 mesi al Villarreal e sulle sue orme sembravano esserci prima il Napoli, poi la Fiorentina (anche se Pradè ha smentito ogni contatto col club inglese). Secondo quanto riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio però, l'argentino è in viaggio verso la città di Vila-real per sostenere le visite mediche e firmare il suo contratto. La formula del trasferimento sarà quella del prestito con diritto di riscatto.