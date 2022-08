Calciomercato, Pradè allontana Lo Celso: "Nessun contatto tra Fiorentina e Tottenham"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Nelle ultime ore si è fatta largo l'idea di un interessamento da parte della Lazio per Giovanni Lo Celso, mezz'ala sinistra del Tottenham, sul quale però sembrava forte la pressione della Fiorentina per portare il calciatore a vestire la maglia viola. Sull'argomento è intervenuto proprio il direttore sportivo Daniele Pradè il quale, durante la conferenza stampa di presentazione di Dodò, ha smentito tassativamente ogni contatto tra la società toscana e quella inglese: "Di Lo Celso non abbiamo mai parlato con il Tottenham. Che sia un calciatore forte lo sanno tutti. Il nostro è stato un mercato che abbiamo aggredito in maniera anticipata. Ancora dobbiamo fare delle uscite e poi valutiamo quelle che possono essere delle opportunità, se ci saranno delle opportunità. Ma la cosa importante è che oggi noi abbiamo questi calciatori, andiamo ad affrontare tante partite in un brevissimo tempo, perciò noi ci fidiamo di quelli che abbiamo, siamo contenti del gruppo che abbiamo".