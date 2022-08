Calciomercato Lazio, i biancocelesti su Lo Celso: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un nome nuovo che stuzzica le fantasie della Lazio e non solo. Il profilo è quello di Giovanni Lo Celso, argentino in procinto di lasciare il Tottenham. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il giocatore ha trascorso gli ultimi sei mesi al Villarreal, e non è detto che non possa tornarci, ma su di lui c'è anche l'interesse concreto della Fiorentina e in precedenza del Napoli che però pare essersi defilato. Lo Celso è una mezz'ala sinistra che si muove sulla fascia così come dimostrato nella finalissima disputata a Wembley tra Argentina e Italia.

In Inghilterra, per la cessione, parlano di un possibile prestito con riscatto o obbligo fissato a 17 milioni di euro. Insomma una spesa importante che fa ragionare il presidente Lotito. Il patron deve ancora risolvere la questione Ilic-Luis Alberto con lo spagnolo che anche in questa stagione con molta probabilità non tornerà al Siviglia. Non solo, anche lo stallo di Ilic potrebbe cambiare nuovamente lo scenario: Setti ha dato tempo fino al 15-20 agosto, poi si guarderà altrove.