Calciomercato, gong finale in Italia: ecco i campionati dove è ancora aperto

Il gong finale in Italia è arrivato alle ore 20.00 in punto. Per la Lazio si è concluso senza troppi colpi di scena, con il club che ha lavorato principalmente sulle uscite. Alcune ancora da chiudere, come nel caso di Jordan Lukaku, ancora non ufficialmente passato all'Anversa, club del campionato belga. Ecco quindi una lista dei campionati dove la sessione di calciomercato è ancora attiva e che potrebbe essere ancora un'ipotesi per Bastos e Caicedo. Ecco l'elenco:

BELGIO 5 ottobre a 00.00

BULGARIA 5 ottobre a 00.00

TURCHIA 5 ottobre a 00.00

OLANDA 6 ottobre

PORTOGALLO 6 ottobre

SVIZZERA 12 ottobre

INGHILTERRA 16 ottobre

RUSSIA 17 ottobre

CROAZIA 19 ottobre

QATAR 25 ottobre

CANADA 29 ottobre

STATI UNITI 29 ottobre

