Calciomercato, i club sauditi costretti a vendere per acquistare: le rigide regole

La finestra invernale di mercato è alle porte, col 2025 inizierà la sessione di trasferimenti che però per la Saudi Pro League non sarà libera come in Europa. Il massimo campionato dell’Arabia Saudita ha annunciato le regole a cui i club dovranno attenersi nel fare affare nel periodo che intercorre dal 1° al 30 gennaio. Regole che, indirettamente, coinvolgono anche i top campionati europei.

La SPL ha organizzato dei workshop intensivi con i club e rispettivi membri per individuare quelle che sono le esigenze specifiche e gli obiettivi, così da facilitare anche i trasferimenti all’interno della lega. Durante la sessione estiva le società hanno utilizzato 16 dei 36 slot messi a disposizione per i giocatori stranieri U21. Tutte hanno raggiunto il limite massimo di otto giocatori stranieri over 21 e dunque, per poter acquistarne altri dovranno per forza rinunciare a qualcuno di quelli in rosa vendendolo o rimuoverlo.

