Calciomercato | La sessione estiva è agli sgoccioli: le date di chiusura in Italia e in Europa

Sta per finire il periodo più delicato e importante dell’anno, quello in cui si definisce e programma il futuro. Ciascun club si è messo all’opera per rinforzare il proprio organico in base anche agli impegni della prossima annata, procuratori e direttori sportivi si sono destreggiati tra le richieste delle società e quelle dei tesserati con l’intento di trovare l’intesa più giusta per tutte le parti. Qualcuno è stato accontentato, qualcun altro no. C'è chi è riuscito a seguire il piano e chi invece è speranzoso di mettere a segno un colpo last minute in questi pochissimi giorni rimasti a disposizione. Tutte le operazioni dovranno essere regolarizzate entro e non oltre le 00:00 del 30 agosto, poi la finestra di calciomercato chiuderà i battenti e darà appuntamento a gennaio 2025.

EUROPA - La Premier League ha aperto le danze dei trasferimenti il 14 giugno. Nei giorni seguenti, 15-17-24 del mese stesso, è stata la volta della Pro League, Eredivisie e Süper Lig. In Bundesliga, Ligue 1 e La Liga la data d’inizio coincide con quella italiana, ma avranno qualche giorno in più per siglare accordi. Il termine ultimo infatti, è previsto per il 2 settembre come in Inghilterra e Olanda. In Belgio invece, le porte del calciomercato chiuderanno il 6 settembre e in Turchia il 13.

