Calciomercato Lazio, Cagni: “Giroud? Tanta roba, perfetto per Immobile”

La trattativa per portare Giroud alla Lazio procede, e c'è già chi fa le prime disquisizioni tattiche. Tra questi c'è l'ex allenatore Gigi Cagni che, intervenuto a TMW Radio, ha spiegato come l'acquisto del francese aumenterebbe e non di poco il valore della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole: “La Lazio è già messa bene, ma Giroud è un giocatore di grande esperienza. Tanta roba. In coppia con Immobile lo vedo bene, certi calciatori possono giocare con chiunque. E anche se magari non producono molto nel complesso, danno tanta personalità in più solamente per il fatto di essere aggiunti alla rosa. La Lazio ha solo il campionato, però ha bisogno di determinati giocatori in certi momenti della gara".

CALCIOMERCATO LAZIO, LA SITUAZIONE RELATIVA A GIROUD

CALCIOMERCATO LAZIO, PARLA L'AGENTE DI ADEKANYE

TORNA ALLA HOMEPAGE