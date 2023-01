Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Rottura Jony - Sporting Gijon e ora…”

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - La stagione di Jony allo Sporting Gijon non è iniziata nel migliore dei modi e si è conclusa anche peggio. L'esterno è finito ai margini del progetto con Abelardo, ormai ex tecnico, a causa di una serie di infortuni che lo hanno reso indisponibile per diverso tempo condizionando fortemente il suo rendimento. L’arrivo del nuovo allenatore, Ramírez, aveva riacceso in lui qualche speranza che però è sfumata. Come riporta Elgoldigital, il mister, interpellato dai vertici societari, ha espresso il suo parere in merito alla questione dell’ex biancoceleste. La linea di pensiero è la stessa del suo predecessore, ha concesso il via libera alla cessione a condizione però che il club porti dei rinforzi adeguati. Lo spagnolo dunque è sul mercato, lo Sporting vuole interrompere il prestito con la Lazio spinto anche dalla difficoltà economica a coprire l’ingaggio richiesto.

