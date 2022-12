Calciomercato Lazio, dalla Spagna sono sicuri: Mariano Diaz è un obiettivo concreto

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico Titone

Non una voce, neanche solo un'indiscrezione, i contatti tra la Lazio e Mariano Diaz sono reali. Lo confermano dalla Spagna dove si è fatta più concreta l'idea che il club biancoceleste possa arrivare all'attaccante. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il calciatore è in scadenza di contratto col Real Madrid e già ci sono stati contatti con l'agenzia che cura i suoi interessi, la You First (la stessa di Luis Alberto).

Non è la prima volta che la Lazio si interessa allo spagnolo, già sondato tra il 2016 e il 2017. Ora però la situazione sembra molto più concreta e il giocatore vorrebbe accumulare più minuti rispetto a quelli attuali (25 in questa stagione). Dopo averlo mandato in Ligue 1, dove segnò 21 reti e servito 6 assist, era rientrato in Spagna non al meglio. Alla Lazio farebbe il secondo di Ciro Immobile, ma anche il bomber di Torre Annunziata ha bisogno dei suoi momenti e Mariano Diaz può essere l'alternativa giusta, un centravanti puro come Sarri vuole.

Il nome dello spagnolo ha scalzato anche l'idea di Isaac Success dell'Udinese, ma il calciatore ha rinnovato il suo contratto fino aò 2024 con il club bianconero.

Pubblicato il 7/12