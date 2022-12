Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: Mariano Diaz, qualcosa si muove

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

La Lazio fa sul serio per Mariano Diaz. La notizia arriva direttamente dalla Spagna, fra le righe dell'esclusiva di Todo Fichajes. Il club capitolino è infatti intenzionato ad arrivare al calciatore del Real Madrid, individuato come possibile vice Immobile. La novità, rispetto alle scorse settimane in cui il nome era già uscito, è che la Lazio ha già intavolato una prima discussione con gli agenti del calciatore, facenti parte della You First che annovera fra i suoi profili anche Luis Alberto. L'attaccante, classe '93, dal canto suo, ha dato la sua disponibilità ribadendo come però vuole vagliare tutte le proposte e scegliere a fine stagione, quando sarà svincolato. Contatti in questi giorni li ha avuti anche con il Wolverhampton, dove c'è quel Lopetegui che già lo voleva al Siviglia.