Calciomercato Lazio, Di Marzio fa il punto della situazione: "Reina top acquisto"

L'esperto di mercato Gianluca di Marzio ha fatto il punto della situazione sulle trattative (reali e presunte) della Lazio. Il giornalista di Sky è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "E' stato preso un gran giocatore. Reina sarà un uomo importante per la piazza biancoceleste, al di là del contributo che potrà dare. Sicuramente arriveranno altri acquisti, credo che la priorità sia in attacco, vedremo se arriverà Muriqi. Ma il fatto che la Lazio non sia costretta a vendere i prezzi pregiati, a differenza di altre squadre, è già un ottima cosa. Fares anche è un buon giocatore ed è vicino ai biancocelesti".

DIFESA: Dopo aver spiegato la situazione riguardante Luiz Felipe, Di Marzio continua:"Kim Min Jae? Magari è anche fortissimo, ma penso che la Lazio abbia bisogno di giocatori che conoscono il campionato italiano, o quello europeo".

CAICEDO: "Potrebbe accettare un ruolo da jolly, oppure lasciare la squadra. Se dovesse partire, la Lazio potrebbe pensare ad un altro giocatore. Oltre a Muriqi, c'è anche l'interesse per Borja Mayoral".

DAVID SILVA: "Ha preferito una soluzione comoda, optando per una squadra che non portasse grande passione. Inoltre ho saputo che Silva già in passato si era comportato in questo modo: quando andò al City, aveva un accordo con lo United, con tutte le carte già pronte, e poi invece scelse il City. Insomma, a quanto pare, ha il vizietto di fare così".

CAVANI: "Mi sembra una trattativa improbabile. Lo stipendio dell'attaccante è fuori portata per la Lazio. Ma poi uno come Immobile che ha fatto il record di gol e che guadagna 3,5 milioni come prenderebbe il fatto che l'ultimo arrivato guadagni più di lui? Non credo neanche che si possa trattare".