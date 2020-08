Calciomercato Lazio, Di Marzio: “Psg e Barcellona forti su Luiz Felipe”

La Lazio si prepara ad affrontare una nuova stagione. E mentre la squadra ha iniziato il ritiro estivo, la società lavora sul mercato, cercando di allestire una rosa ancora più competitiva per la Champions League. L'impressione è che si voglia mantenere lo scheletro della squadra e rinforzarlo con nuovi acquisti, anche se diversi calciatori biancocelesti fanno gola ai top club europei. Uno di questi è Luiz Felipe, che piace sia in Spagna che in Francia. L'esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3 ha detto: "La Lazio secondo me deve dare priorità al rinnovo contrattuale di Luiz Felipe. Il giocatore ha due anni di contratto e io, che sono stato a Lisbona ultimamente, vi assicuro che PSG e Barcellona monitorano costantemente il brasiliano. Quindi più che Kumbulla, io penserei principalmente a lui".