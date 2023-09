Calciomercato Lazio | Fares, inserimento last minute del Genoa: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Mentre in entrata Lotito porta avanti la trattativa per Mason Greenwood, in queste ultime ore di mercato sarà necessario operare anche in uscita. Tra i tanti giocatori con le valigie in mano c'è anche Mohamed Fares. L'esterno algerino nelle scorse ore è finito nel mirino di Girona e Parma, che non per ora non hanno dato il via a una vera e propria trattativa. Attenzione, allora, agli inserimenti last minute. Secondo quanto riporta Tuttmercatoweb.com, il Genoa sarebbe intenzionato a riportare il classe 1996 in Liguria. Dopo una prima esperienza, molto positiva, nel 2021/2022, Fares potrebbe quindi tornare a vestire la maglia dei rossoblu.