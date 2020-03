Calciomercato Lazio, idea Baselli: i dettagli e i possibili scenari

Nonostante il campionato sia attualmente fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, la Lazio pensa al futuro per rendere la rosa sempre più competitiva. Uno degli obiettivi, secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere Daniele Baselli del Torino. Il quotidiano piemontese parla addirittura di una possibile offerta biancoceleste. Il giocatore è stato accostato più volte ai capitolini e, complice l'annata non brillante dei granata, potrebbe decidere di cambiare aria. Le aquile, dal canto loro, dovranno rinforzare e rimpinguare la rosa in vista della Champions League della prossima stagione e il mediano dei piemontesi potrebbe fare al caso loro. Proprio la partecipazione della squadra di Inzaghi alla Champions intriga, e non poco, Baselli che potrebbe decidere di accettare la corte e di trasferirsi all'ombra del Colosseo. Mettendo da parte l'emergenza coronavirus, quindi, il mercato è sempre protagonista e l'asse tra Roma e Torino potrebbe surriscaldarsi. Non rimane che aspettare soprattutto che il Covid-19 possa dare un po' di respiro per programmare il finale di stagione, prima di pensare alla prossima.

