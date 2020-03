UFFICIALE - Champions League, rinviate Juventus - Lione e City - Real

Dopo Roma e Inter in Europa League, la Uefa ha rinviato anche la gara della Juventus. I bianconeri avrebbero dovuto disputare martedì prossimo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione, ma il massimo organo continentale - in una nota - ha comunicato il rinvio della sfida dell'Allianz Stadium a data da destinarsi. Emergenza, quella legata al coronavirus, che ha portato contemporaneamente al rinvio anche dell'altra gara in programma il 17 marzo tra Manchester City e Real Madrid. Una decisione attesa: Juventus e Real Madrid erano entrambe in quarantena dopo il contagio di Rugani e di un giocatore della rappresentativa di basket madrilena.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.



󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷



Further decisions on the matches will be communicated in due course.