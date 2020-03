Coronavirus, si ferma anche la Liga. E il Real va in quarantena

La qualificazione dell’Atletico è giù un ricordo lontano, perché il calcio spagnolo ora fa davvero i conti con l’emergenza coronavirus. La federazione ha deciso di sospendere La Liga e la Segunda Division per due settimane e quindi salteranno due giornate. Il campionato iberico, quindi, imita la Serie A e decide di fermarsi, per evitare la diffusione del virus tra giocatori e addetti ai lavori. Un modo anche per dare un segnale al Paese. Non solo. Il Real Madrid è di fatto in quarantena. Lo ha comunicato il club tramite i propri canali social. Il motivo? Un giocatore della squadra di basket del Real è stato trovato positivo al Covid19 e tutto il centro sportivo di Valdebebas dove si allenano anche i calciatori di Zidane è stato messo in isolamento e i protocolli anti coronavirus attivati.