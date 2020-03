Juventus, Rugani e il coronavirus: "Sto bene, rispettiamo le regole senza distinzioni"

Daniele Rugani è risultato positivo al Coronavirus. Si tratta del difensore del primo calciatore contagiato in Serie A, dopo i casi in Serie C alla Pianese e alla Reggio Audace. Ovviamente la positività del difensore della Juve avrà riflessi sulla scelta della UEFA in vista della gara di ritorno dei bianconeri contro il Lione, e nel frattempo già l'Inter comunicato la sospensione delle attività agonistiche e l'attivazione di ogni procedura riguardante il possibile contagio (Rugani ha giocato titolare contro il Brescia il 16 febbraio e la Spal il 22 febbraio, si è poi seduto in panchina a Lione in Champions League il 26 febbraio e nell'ultima uscita dei bianconeri contro l'Inter in Serie A l'8 marzo). Intanto, il calciatore della Juventus in piena notte ha twittato: "Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda".