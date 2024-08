Calciomercato Lazio | La Repubblica: "Arthur per la 'regia', ipotesi prestito"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Quando manca una manciata di giorni al termine della sessione di calciomercato, in casa Lazio potrebbero esserci nomi e mosse a sorpresa. Come riportato da La Repubblica, l'ultima idea per i bianccoelesti sarebbe quella che porta ad Arhur, lo scorso anno in prestito alla Fiorentina, ma di proprietà della Juve. Il brasiliano è un regista che agisce principalmente davanti alla difesa, molto bravo nel palleggio. I bianconeri, che non considerano il classe '96 "centrale" nel proprio progetto, sarebbero favorevoli a lasciarlo partite in prestito, partecipando all'ingaggio. Tuttavia - conclude il quotidiano - i biancocelesti dovranno prima finalizzare una cessione, anche e soprattutto per la questione legata alle liste.

