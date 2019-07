Calciomercato Lazio, Murgia per arrivare a Lazzari: l'esterno si avvicina

Sembrava che dovessero essere due operazioni slegate: Murgia alla SPAL in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Lazio, Lazzari a Roma per una cifra vicina ai 15 milioni. Ma si sa, le vie del calciomercato sono infinite, e le trattative cambiano rapidamente. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti vogliono abbassare le pretese degli emiliani per l'esterno inserendo il cartellino di Murgia a titolo definitivo nella trattativa. La proposta piace alla SPAL, che però non valuta il centrocampista più di 5 milioni. Di conseguenza, con 10 milioni cash più l'eroe della Supercoppa 2017 la Lazio si porterebbe a casa Lazzari, l'operazione è in dirittura d'arrivo. Una negoziazione lunga, estenuante come quella per arrivare ad Acerbi 365 giorni fa ma, come in quel caso, dall'ormai probabile lieto fine. Lotito vuole regalare a Inzaghi il suo prediletto per la fascia, per farlo è disposto anche a sacrificare un patrimonio come quello di Murgia che, comunque, a Roma avrebbe trovato poco spazio. Sul romano la il club vorrebbe inserire una percentuale sulla futura rivendita, siamo ai dettagli. Poi Lazzari, che ha già un accordo con la Lazio per 5 anni a 1,2 milioni a stagione, potrà vestirsi di biancoceleste. Inzaghi lo ha già chiamato, l'obiettivo è vedersi a Roma il 9 luglio – giorno del raduno – per poi partire in questa nuova avventura insieme fin dal ritiro di Auronzo di Cadore. Il 12 è il giorno della partenza, per quella data i biancocelesti dovrebbero avere un esterno destro in più.

CALCIOMERCATO LAZIO, HINTEREGGER SE PARTE RADU

TORINO, CAIRO SI GODE L'EUROPA LEAGUE

TORNA ALLA HOMEPAGE