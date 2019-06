Torino, Cairo rilancia: "Izzo? Lo vogliamo tenere. Belotti ancora con noi"

Il Torino vola in Europa League dopo l’esclusione dalle Coppe del Milan, ora patron Cairo vuole tenere i suoi giocatori migliori. Il patron granata, a Sky Sport, ha parlato di Belotti e di Izzo. Il difensore è anche nei piani della Lazio, ma l’affare è praticamente impossibile: “In passato dissi no per Belotti e abbiamo fatto bene. Non so che valore abbia, anche perché la nostra intenzione è continuare insieme, vogliamo vivere questo percorso in Europa. Per noi era molto importante tornare in questi palcoscenici, il capitano è molto importante per noi. Izzo? Con noi ha un contratto di 4 anni, ci siamo incontrati con il suo procuratore perché c'erano interessamenti di squadre straniere, ma noi lo vogliamo tenere. Se ho un sogno? Credo molto ai sogni, ho un decalogo personale che dice "nulla accade se non l'hai sognato prima". Ma perché si realizzino non vanno rivelati”.

