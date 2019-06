Calciomercato Lazio, altro club su Caicedo: lo vuole Bielsa

LAZIO, BIELSA VUOLE CAICEDO - Il ‘Loco’ Bielsa e la Lazio finiscono sempre per incrociarsi. Dalla telenovela legata alla panchina, che poi ha visto Inzaghi spuntarla, al futuro di Felipe Caicedo, sempre più lontano da una permanenza in biancoceleste. Non solo Cina ed Emirati Arabi, il ‘Panterone’ sarebbe la nuova richiesta di Bielsa per il suo Leeds United, club che milita in Championship (la Serie B inglese). Lo riporta ‘imperiofutbolec.com', in Ecuador. Caicedo ha disputato un’ottima stagione quest’anno attirando su di sé le attenzioni di molte squadre europee e non solo. Difficile al momento che possa strappare il rinnovo dalla Lazio, ecco perché sta valutando ogni offerta che arriva sul tavolo. Adesso c’è anche quella del ‘Loco’.

