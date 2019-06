Calciomercato Lazio, Caicedo sempre più lontano: ipotesi Cina o Emirati

CALCIOMERCATO LAZIO - Se fosse per mister Inzaghi non lo lascerebbe andar via: Felipe Caicedo si è rivelato attaccante prezioso nella stagione appena conclusa. I 9 gol - quasi tutti decisivi - messi a segno lo hanno rivalutato agli occhi dei più. Tanto che le offerte per lui non mancano: specialmente dalla Cina e dagli Emirati Arabi, dove provano a tentare l'ecuadoregno con ingaggi faraonici. Ma i soldi non sono tutto. Perché a spingere Caicedo via dalla Lazio c'è sicuramente la volontà da parte dello stesso di giocare con più continuità: il ruolo di vice Immobile comincia a stargli stretto. Per questo, come riporta Repubblica, ogni tipo di offerta verrà presa in seria considerazione. Il contratto di Caicedo con la Lazio scade nel 2020: o Felipe resta in biancoceleste - con il benestare di Inzaghi -, altrimenti, di fronte a un mancato rinnovo, andrà via. La seconda ipotesi rimane la più concreta.

