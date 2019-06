Calciomercato Lazio, sondaggio per Trincão. Ma in vantaggio c'è il Bordeaux

CALCIOMERCATO LAZIO - Durante la sessione invernale di calciomercato fu a un passo dalla Juventus, tiratasi indietro all'ultimo dopo un continuo gioco a rialzo da parte del Braga. L'identikit è quella di Francisco António Machado Mota de Castro Trincão, noto semplicemente come Francisco Trincão, giovane attaccante portoghese del Braga e della Nazionale U20. Come riportato da calciomercato.com, Lazio e Roma sarebbero interessate al classe '99. Al momento, su di lui c'è forte il Bordeaux, disposto ad accontentare il Braga versando nelle casse del club portoghese i 15 milioni richiesti. La Lazio resta defilata, Trincão non rappresenta una priorità. Eventualmente sarebbe un'operazione stile Neto-Jordao, prelevati proprio dal Braga e vicinissimi ad accasarsi al Benfica. Trincão nella rosa della Lazio andrebbe a sostituire lo stesso Neto: compagni in nazionale, entrambi ricoprono lo stesso ruolo, quello di esterno d'attacco-seconda punta. Per adesso solo un sondaggio. Il calciomercato è anche questo.

