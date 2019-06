Lazio Primavera, via Bonacina: spunta l'idea Menichini

Valter Bonacina non sarà confermato per la panchina della Primavera della Lazio. Il suo contratto scadrà domani e, nonostante l'obiettivo raggiunto (la promozione in Primavera 1), non gli sarà rinnovato. La guida tecnica dei giovani biancocelesti sarà affidata a un altro tecnico: il nome nuovo è quello di Leonardo Menichini che dovrebbe lasciare la Salernitana. Ecco che l'asse Roma - Salerno torna prepotentemente di moda. La Lazio, dopo un anno in Primavera 2, tornerà a confrontarsi con le squadre migliori d'Italia e perciò non si vogliono correre rischi. Menichini è un profilo di esperienza, anche se in realtà non ha mai allenato in categoria: nel suo curiculum si leggono esperienze in Serie B, Serie C, ma mai in Primavera.

