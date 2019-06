UFFICIALE - Nuovo prestito per Vanja Milinkovic-Savic: giocherà in Belgio

Nuova avventura in prestito per Vanja Milinkovic Savic. Il portiere 22enne, fratello di Sergej, è stato ufficializzato in Belgio dallo Standard Liegi che in una nota ha comunicato la sua acquisizione a titolo temporaneo ma con diritto di riscatto. Per il gigante serbo, che ha un contratto con il Torino fino al 2021, sarà il terzo prestito dopo le esperienze nell'ultima stagione prima in Serie A con la Spal e poi in B con l'Ascoli, dove ha raccolto otto presenze da gennaio in poi.