Calciomercato Lazio, anche l'Atalanta su Biraschi: pronta l'offerta se parte Mancini

Non c'è solo la Lazio su Davide Biraschi. È un'idea di mercato anche per la retroguardia dell'Atalanta: il difensore del Genoa, autore di una stagione positiva nonostante la salvezza all'ultima giornata del Grifone, piace alla Dea per la sua duttilità e dinamicità. Al momento, però, il giocatore classe 1994, secondo quanto riportato dai colleghi di 'SkySport', potrebbe approdare alla corte di Gasperini in caso di cessione di Gianluca Mancini. Tare segue da spettatore interessato le possibili evoluzioni.