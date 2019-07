Calciomercato Lazio, Pochettino rivuole Llorente al Tottenham

Un interesse concreto. In caso di partenza di Felipe Caicedo, la Lazio è pronta a puntare su un attaccante forte fisicamente. Un profilo alla Fernando Llorente: 34 anni, grande esperienza, centimetri e un passato in Serie A con la maglia della Juventus. Nei giorni scorsi l'agente del giocatore ha confermato come il nome di Llorente sia entrato anche in ottica biancoceleste, anche se non solo. Un'insidia, oltre all'alto ingaggio, potrebbe essere però Mauricio Pochettino. Il tecnico del Tottenham, secondo il Daily Star, ha apprezzato in questi anni qualità e atteggiamento del centravanti basco e sarebbe pronto a offrire un nuovo contratto annuale al classe '85 svincolatosi lo scorso primo luglio. Non solo club italiani, anche gli Spurs sono ora una concorrente.

