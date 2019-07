Calciomercato Lazio, ag. Llorente: "Biancocelesti interessati al giocatore"

Lazio in ritiro, ma il calciomercato non dorme mai. Per l'attacco è ancora da chiarire la posizione di Caicedo, vicino al rinnovo: il Boca Juniors ha mostrato però interesse per la pantera. Nelle scorse giornate si era parlato anche di un possibile interesse per Llorente, 34enne svincolato dal Tottenham e alla ricerca di una squadra. Il problema potrebbe essere rappresentato dall'ingaggio, in Premier percepiva 4 milioni di euro. Ai microfoni di Calciomercato.com, il fratello e agente del giocatore Jesus Llorente ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Fernando in questo momento è svincolato e libero di firmare per chi vuole. Stiamo ricevendo in questi giorni molti apprezzamenti e interessamenti da parte di tanti club in giro per l'Europa, vedremo che succederà. Alcune squadre di Serie A hanno mostrato interesse e questo ci fa molto piacere. Si sono mosse Lazio, Fiorentina, Atalanta e Inter".

Pubblicato il 18/07/2019 alle ore 21.09